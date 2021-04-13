Президент Ильхам Алиев о тандеме НФА-Мусават: Для того, чтобы спастись, они в то время вынуждены были обратиться к Гейдару Алиеву

Для того, чтобы спастись, тандем НФА-Мусават в то время вынужден был обратиться к Гейдару Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"Гейдар Алиев не позволил армянам оккупировать Нахчыван, находившийся в условиях блокады, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. Наши военнослужащие и гражданские лица грудью защитили эти земли в происходивших там на границе ожесточенных боях, именно благодаря фактору Гейдара Алиева. Они же отправляли отсюда в Нахчыван военный десант, чтобы сместить Гейдара Алиева. Тогдашний командующий Внутренними войсками, скрывающийся сегодня за границей пес отправлял туда десант. Мы теряли земли, армяне захватывали наши села, а они вели в Нахчыване борьбу с Гейдаром Алиевым. Это - дела предателей из Народного фронта-Мусавата. Однако струсили, даже носа показать не осмелились, потому что народ поднялся и сказал: уничтожим вас, как только появитесь здесь. Они развязали гражданскую войну, бомбили Гянджу, взяли в плен азербайджанских солдат, в то время как земли оказывались под оккупацией. Если это не предательство, то тогда что же?! В апреле 1993 года они отдали врагу Кяльбаджар. После этого стали паниковать, струсили, оказались в депрессии. По сей день не могут выйти из этой депрессии. Для того, чтобы спастись, они в то время вынуждены были обратиться к Гейдару Алиеву, чтобы их не повесили здесь, перед Аппаратом Президента. Их виселица была готова", - сказал глава государства.