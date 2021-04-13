Президент Ильхам Алиев: Конфликт урегулирован, и мы должны смотреть в будущее

Война - это уже история, конфликт урегулирован, и мы должны смотреть в будущее.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы разрешили российскому "Газпрому" транспортировать природный газ в Армению через территорию Азербайджана в связи с ремонтными работами на территории России. Мы могли сказать "нет", но мы сказали "да". Мы разрешаем армянам использовать 21 километр нашей дороги в Зангиланском и Губадлинском районах, которая находится на территории Азербайджана, но использовалась армянами. Мы разрешили это, мы не заблокировали ее. Так что это все односторонние шаги. И это не просто жест, а целенаправленная политика, чтобы перевернуть страницу войны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, мы ничего не должны забывать, и в то же время нам нужно смотреть в будущее.

"Мы ожидаем большей активности от гражданского общества Армении. Потому что ни правительство, ни оппозиция сегодня не позволят ему сказать об Азербайджане не то чтобы что-то позитивное, но даже нейтральное. Потому что есть понятие азербайджанофобии. Ненависть к азербайджанцам культивировалась десятилетиями", - сказал глава государства.

"Считаю, что они должны набраться смелости и начать говорить правду армянскому народу, потому что война - это уже история, конфликт урегулирован, и мы должны смотреть в будущее", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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