Зенитно-ракетные войска провели учения с боевой стрельбой

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, зенитно-ракетные войска Военно-воздушных сил Азербайджана провели учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе учений личный состав, обнаружив цели условного противника, успешно выполнил задачи по их уничтожению из зенитно-ракетных комплексов С-125.

Основной целью учений является совершенствование практических навыков и повышение уровня боеготовности личного состава.