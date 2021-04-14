https://news.day.az/politics/1333971.html Зенитно-ракетные войска провели учения с боевой стрельбой - ВИДЕО
Зенитно-ракетные войска провели учения с боевой стрельбой - ВИДЕО
Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, зенитно-ракетные войска Военно-воздушных сил Азербайджана провели учения с боевой стрельбой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе учений личный состав, обнаружив цели условного противника, успешно выполнил задачи по их уничтожению из зенитно-ракетных комплексов С-125.
Основной целью учений является совершенствование практических навыков и повышение уровня боеготовности личного состава.
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