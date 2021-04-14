Вице-премьер Украины посетил Агдам

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников посетил Агдам, сообщает в среду Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.

В ходе поездки члены возглавляемой Резниковым украинской делегации увидели масштабы разрушений в городе в результате 30-летней оккупации.