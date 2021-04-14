https://news.day.az/politics/1334070.html Вице-премьер Украины посетил Агдам - ФОТО
Вице-премьер Украины посетил Агдам - ФОТО
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников посетил Агдам, сообщает в среду Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.
В ходе поездки члены возглавляемой Резниковым украинской делегации увидели масштабы разрушений в городе в результате 30-летней оккупации.
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