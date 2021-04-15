Турция оказала Азербайджану неоценимую поддержку в информационной войне с Арменией

Турция оказала неоценимую поддержку Азербайджану в информационной борьбе, которую он вел во время 44-дневной победоносной войны. Азербайджан одержал победу над Арменией и в этом направлении.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова, передает Day.Az.

По ее словам, Управление по связям Администрации Президента Турции сыграло большую роль в пресечении антиазербайджанской и антитурецкой пропагандистской кампании Армении, смогло остановить армянскую агитационную машину, которая распространяла ложь и клевету.

Практическая поддержка братской Турции имела особое значение в информационной борьбе Азербайджана и способствовала формированию у мировой общественности объективного представления о происходящих событиях, отметила депутат.

"На фоне информационной борьбы, которая велась во время Отечественной войны, мы с первого дня стали свидетелями активной и эффективной работы Управления по связям Администрации Президента Турции. Активность в этой работе проявили все ведущие турецкие СМИ. Следует также отметить успешную деятельность пресс-секретаря посольства Турции в Азербайджане Гусейна Алтыналана по донесению правоты Азербайджана до мирового сообщества", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат подчеркнула, что азербайджано-турецкие отношения находятся на историческом пике своего развития, и это находит свое отражение во всех сферах.

Она также высоко оценила прошедшее в Баку заседание ответственных за информацию и СМИ министров и высокопоставленных официальных лиц стран-участниц Тюркского совета.