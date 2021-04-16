Сейчас Баку и Ереван могут обсуждать только гуманитарные вопросы

Любое обсуждение проблемы Нагорного Карабаха так, как это делалось до освобождения территорий Азербайджана, просто лишено смысла.

Об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, комментируя заявление Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, в котором Азербайджан и Армению вновь призвали "сесть за стол переговоров по нагорно-карабахскому конфликту", передает Day.Az.

По его мнению, это какая-то совсем странная попытка "заболтать" проблему и отвести ее к ситуации, которая уже не может повториться.

"Напомню, что ранее переговоры между Баку и Ереваном шли по бесконечному кругу. Вначале Азербайджан предлагал мирные инициативы, потом Армения провоцировала обострение. Это длилось почти 30 лет. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться, а конец будет", - сказал Иванов.

По словам политолога, сейчас Баку и Ереван могут обсуждать только гуманитарное обустройство освобожденных территорий.

"Это исключительно гуманитарные и политические вопросы обустройства, а не решения, как было прежде, конфликтной ситуации", - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что конфликта больше нет.

"Понятно, что рана от этого конфликта еще долго будет болеть. Но важно при дальнейшем обсуждении существующих сложностей исходить из реальности. Хуже всего, как известно, это впасть в неадекватное состояние и исходить из ложных посылов", - добавил Иванов.