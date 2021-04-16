Сахиба Гафарова провела встречу со спикером парламента Молдовы

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу со спикером парламента Молдовы Зинаидой Гречаный, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Приветствуя молдавскую коллегу, Гафарова сказала, что их встреча - хорошая возможность обсудить перспективы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. По ее словам, взаимодействие между государствами в рамках МПА СНГ поддерживает развитие связей между законодательными органами Азербайджана и Молдовы, которому также способствует деятельность групп дружбы в обоих парламентах.

Армяно-азербайджанский конфликт отныне является историей, добавила Гафарова.

"Азербайджан освободил свои земли от оккупации в итоге 44-дневной Отечественной войны, после чего в нашей стране наступил этап строительства и перестройки. Однако, невзирая на окончание войны, Армения уклоняется от предоставления карт минных полей, в связи с чем Азербайджан призывает международное сообщество оказать давление на это государство", - подчеркнула спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Зинаида Гречаный засвидетельствовала удовлетворение встречей с азербайджанской коллегой, добавив, что Молдова заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном. Поэтому, по ее мнению, важно оценить существующие возможности для этого.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних межпарламентских отношениях, перспективах развития экономических и торговых связей и иных вопросах, интересующих обе стороны.