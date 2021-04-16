Находящаяся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге (Россия) председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 16 апреля выступила на 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что весенняя сессия окажется конструктивной и плодотворной. Отметив большую роль парламентов и парламентской дипломатии в современную эпоху, Сахиба Гафарова подчеркнула, что МПА СНГ является выгодной платформой для парламентского сотрудничества, значимой для обсуждения актуальных региональных и международных вопросов и построения связей с другими парламентскими организациями. Межпарламентская ассамблея добилась положительных результатов в организации форумов, посвящённых животрепещущим проблемам нашего времени, и расширении связей между государствами-участниками СНГ. Спикер Милли Меджлиса также высоко оценила такую замечательную инициативу, как Евразийский женский форум, демонстрирующий растущую роль женщин в укреплении мира и безопасности.

Указав на поддержку выдвинутой со стороны МПА СНГ на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН инициативе по учреждению Международного дня парламентаризма, Сахиба Гафарова добавила, что ежегодное проведение Международного дня парламентаризма 30-го июня начиная с 2018-го года вызывает удовлетворение.

Далее, спикер азербайджанского парламента выразила свою убеждённость в том, что взаимосвязи в рамках МПА СНГ послужат укреплению всесторонних партнёрских связей между государствами и углублению отношений между верховными законодательными органами государств-участников.

После этого Сагиба Гафарова приняла участие в пресс-конференции.