Ведущие французские компании опасаются, что не примут участие в осуществляемых в Карабахе крупных проектах

Известное французское издание Le Monde опубликовало статью о восстановительных работах, которые ведутся на освобожденных азербайджанских землях и развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией после завершения войны в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье говорится, что война между Азербайджаном и Арменией надломила двусторонние отношения между Парижем и Баку. Отмечено, что во время войны Турция оказала большую поддержку Азербайджану, а официальный Париж был на стороне Еревана. Сегодня ведущие французские компании опасаются, что их не допустят к проектам по восстановлению освобожденных территорий. Руководители ряда компаний выражают беспокойство в связи со сложившейся ситуацией.

Отмечается, что благодаря мудрой политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан вернул свои территории и на освобожденных территориях начались восстановительные, созидательные работы. Доводится до внимания, что строительство аэропорта в Карабахе будет завершено к концу августа. Этот аэропорт будет служить жемчужине Азербайджана - городу Шуше. Это будет второй по величине аэропорт в Азербайджане после бакинского. К восстановлению освобожденных земель активно привлечены турецкие компании.

Кроме того, подчеркнуто, что официальный Париж незаметно пытается изменить свою позицию на Южном Кавказе и с этой целью в феврале направил в Азербайджан государственного секретаря.

В статье также говорится о визите по собственной инициативе группы французских депутатов в Азербайджан. Отмечено, что по завершении визита эти депутаты подчеркнули необходимость восстановления отношений между двумя странами после принятых вопреки международному праву в Национальной ассамблее и Сенате резолюций, не имеющих никакой юридической силы.

В статье подчеркнуто, что азербайджанский народ не воспринимает участие французских компаний в крупных проектах в стране, поскольку Франция поддерживает армян.

Отвечая на вопрос газеты, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал, что в настоящее время французские компании находятся в невыгодном положении не из-за политических причин, но признает, что предпочтения в отношении некоторых стран, таких как Турция, имеют место быть.