https://news.day.az/politics/1335520.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гаджигабульского промышленного квартала
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гаджигабульского промышленного квартала
20 апреля состоялось открытие Гаджигабульского промышленного квартала.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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