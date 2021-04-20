https://news.day.az/politics/1335602.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле
20 апреля в Гаджигабуле сдана в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция "Гарасу".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства об условиях, созданных на подстанции.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре