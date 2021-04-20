Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле

20 апреля в Гаджигабуле сдана в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция "Гарасу".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства об условиях, созданных на подстанции.

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