https://news.day.az/politics/1335613.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии “Азерсун Шамахы Агропарк” в Гаджигабуле
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии “Азерсун Шамахы Агропарк” в Гаджигабуле
20 апреля состоялось открытие "Азерсун Шамахы Агропарк" в Гаджигабульском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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