Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии “Азерсун Шамахы Агропарк” в Гаджигабуле

20 апреля состоялось открытие "Азерсун Шамахы Агропарк" в Гаджигабульском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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