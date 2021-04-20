Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

Об этом сказал командующий ВМС Пакистана адмирал Мохаммед Амджад Хан Ниази на встрече с послом Азербайджана в Исламабаде Али Ализаде, сообщает Day.Az со ссылкой на дипмиссию.

Командующий поздравил Азербайджан с исторической победой во второй Карабахской войне. Он подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

По его словам, эта поддержка основана на исторических, религиозных и культурных связях народов двух стран.

Командующий также высоко оценил поддержку, оказанную Азербайджаном Пакистану по кашмирскому вопросу.

Напомнив об участии ВМС Азербайджана в учениях AMAN-21 в Пакистане, он отметил, что Военно-морские силы его страны готовы предоставить образовательные и военно-технические возможности азербайджанской стороне.

В свою очередь, Ализаде подчеркнул, что Азербайджанское государство и народ высоко ценят политическую и моральную поддержку Пакистана.

Посол отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Пакистаном в военной сфере, сообщив, что взаимодействие военно-морских сил двух стран успешно продолжается.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.