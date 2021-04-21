https://news.day.az/politics/1335771.html Президент Ильхам Алиев: В Карабахской зоне также будут функционировать промышленные парки
Президент Ильхам Алиев: В Карабахской зоне также будут функционировать промышленные парки
В Карабахской зоне также будут функционировать промышленные парки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
"В настоящее время Министерство экономики работает над этим вопросом. В Карабахской зоне обязательно должны быть созданы такие предприятия, чтобы мы обеспечили людей работой, а также максимально использовали потенциал этой зоны", - сказал глава государства.
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