Азербайджан уничтожил всю нашу артиллерию

Экс-военнослужащий армянской армии - 23-летний Тигран Даниелян - рассказал в интервью армянским СМИ, что для него 44-дневная война в Карабахе закончилась 21 октября, когда беспилотные летательные аппараты ВС Азербайджана поразили последнюю армянскую пушку.

Как передает Day.Az, он отметил, что азербайджанская армия с помощью БПЛА вывела из строя всю армянскую артиллерию.

"К последней базе мы добрались с одной пушкой и 25 военнослужащими. 21 октября в результате удара по последней пушке погибли еще 7 человек, 9 были ранены. Узнав, что в конце из всего взвода в живых остались только 9 человек, мы встретились с заместителем командира полка по работе с личным составом, который сказал, что фактически мы не можем принимать участие в боевых действиях, потому что техника повреждена, командир ранен, а его заместитель погиб. Нас привезли в село, где были такие же солдаты, как мы, чья боевая техника тоже была уничтожена. Среди них были и те, кто находился в тяжелой психологической ситуации", - добавил он.