Мы не можем позволить армянскому фашизму снова поднять голову!

После появления первых кадров из освобожденных после тридцатилетней армянской оккупации городов и районов Азербайджана все мы пережили шок. За годы оккупации армяне уничтожили буквально все, превратив огромную территорию в покрытую руинами выжженную пустыню. Трудно представить, что все это сделали люди, а не какой-то природный катаклизм. Красивые и зеленые города перестали существовать, уничтожено все наследие азербайджанского народа, памятники истории и культуры, вырублены или сожжены леса. Так же, как были стерты все следы исторического пребывания азербайджанцев на территории нынешней Армении, агрессор старался уничтожить все свидетельства принадлежности Карабаха Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Масштабы вандализма потрясают и заставляют усомниться в разумности и цивилизованности совершившей его стороны. Армянская сторона, претендующая на статус носителя высших цивилизационных ценностей, варварски уничтожала кладбища, кощунствовала, разрушая могилы и разбрасывая останки. До сих пор неизвестно, для чего и куда были вывезены армянами останки дочери последнего карабахского хана Натаван. Все эти необъяснимые, нелогичные и ничем не оправдываемые деяния армян говорят об извращении сознания, произошедшего под влиянием идеологии ненависти и нацистских постулатов, заложенных в основу национальной идеи.

Как заявил в последнем интервью национальному телевидению Президент Ильхам Алиев, армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах. Уничтожив армянский фашизм, Азербайджан выполнил свою историческую миссию не только перед азербайджанским народом, но и перед всем миром.

"Когда некоторые реваншистские силы поднимают сегодня голову в Армении, они должны знать, что при необходимости мы в любой момент разобьем им голову. Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы не можем позволить, чтобы Армения вновь привела свою армию в такое состояние, чтобы была какая-то угроза для нас. Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее. Это должны знать все - и Армения, и ее покровители, потому что это - национальная оборона, вопрос национальной безопасности", - сказал Президент Азербайджана.

Комментируя Day.Az жесткие высказывания главы государства, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде отметил, что в сотворенном армянами на оккупированных в тот период территориях, в совершенных ими преступлениях против человечности нет ничего удивительного. В Армении, по его словам, традиционно прославляется фашистская идеология и ее носители. Достаточно напомнить о культе Гарегина Нжде, которому поставлены памятники по всей Армении и даже в Карабахе.

Реза Дегати потрясён разрушениями в Агдаме - ФОТО

Реза Дегати потрясён разрушениями в Агдаме - ФОТО

"Согласно вердикту Нюрнбергского суда, прославление фашизма и ценностей СС, нацизма запрещено. Я как раз накануне выступал на эту тему на 9-м заседании весенней сессии ПАСЕ и отметил этот факт. Президент Ильхам Алиев очень четко затронул вопрос идеологии оккупации, идеологии реваншизма, идеологии ненависти, которая в открытую в Армении базируется на эсэсовских ценностях. В период первой карабахской войны, в период оккупации имели место факты геноцида, этнических чисток, других серьезных военных преступлений. В период 44-дневной войны армянские нацисты также совершили немало военных преступлений. В частности, можно назвать варварские обстрелы мирных городов Азербайджана - Гянджи, Барды, Тертера и других. Это были целевые удары, направленные на уничтожение гражданского населения. Эти удары нельзя было оправдать военными целями, обстрел мирных городов вдали от зоны боевых действий - это военное преступление", - подчеркнул депутат.

Наш собеседник отметил, что после освобождения территорий мы увидели, во что превратили их оккупанты. Наши города, села, памятники, наследие нашего народа, инфраструктура - все было стерто оккупантами с лица земли. Это выражение армянской идеологии, которая несет угрозу не только Азербайджану, но и всему региону, и международный трибунал должен дать оценку этой нацистской идеологии, потому что прославление нацизма и нацистов запрещено международными законами и должно быть наказуемо.

"Президент страны конкретно указал армянской стороне, что при любой попытке реванша Армении будет дан надлежащий ответ. Выход для Еревана - это прекратить все территориальные претензии к соседям, постараться сделать все возможное для выполнения условий трехстороннего заявления о мире. Это единственный шанс для Армении. Ей не стоит думать о создании новой армии и попытках реванша. Президент Ильхам Алиев очень четко обрисовал ситуацию нашим соседям и выразил при этом волю всего азербайджанского народа", - сказал Асим Моллазаде.   

Лейла Таривердиева