Мы не можем позволить армянскому фашизму снова поднять голову!

После появления первых кадров из освобожденных после тридцатилетней армянской оккупации городов и районов Азербайджана все мы пережили шок. За годы оккупации армяне уничтожили буквально все, превратив огромную территорию в покрытую руинами выжженную пустыню. Трудно представить, что все это сделали люди, а не какой-то природный катаклизм. Красивые и зеленые города перестали существовать, уничтожено все наследие азербайджанского народа, памятники истории и культуры, вырублены или сожжены леса. Так же, как были стерты все следы исторического пребывания азербайджанцев на территории нынешней Армении, агрессор старался уничтожить все свидетельства принадлежности Карабаха Азербайджану.

Масштабы вандализма потрясают и заставляют усомниться в разумности и цивилизованности совершившей его стороны. Армянская сторона, претендующая на статус носителя высших цивилизационных ценностей, варварски уничтожала кладбища, кощунствовала, разрушая могилы и разбрасывая останки. До сих пор неизвестно, для чего и куда были вывезены армянами останки дочери последнего карабахского хана Натаван. Все эти необъяснимые, нелогичные и ничем не оправдываемые деяния армян говорят об извращении сознания, произошедшего под влиянием идеологии ненависти и нацистских постулатов, заложенных в основу национальной идеи.

Как заявил в последнем интервью национальному телевидению Президент Ильхам Алиев, армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах. Уничтожив армянский фашизм, Азербайджан выполнил свою историческую миссию не только перед азербайджанским народом, но и перед всем миром.

"Когда некоторые реваншистские силы поднимают сегодня голову в Армении, они должны знать, что при необходимости мы в любой момент разобьем им голову. Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы не можем позволить, чтобы Армения вновь привела свою армию в такое состояние, чтобы была какая-то угроза для нас. Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее. Это должны знать все - и Армения, и ее покровители, потому что это - национальная оборона, вопрос национальной безопасности", - сказал Президент Азербайджана.

Комментируя Day.Az жесткие высказывания главы государства, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде отметил, что в сотворенном армянами на оккупированных в тот период территориях, в совершенных ими преступлениях против человечности нет ничего удивительного. В Армении, по его словам, традиционно прославляется фашистская идеология и ее носители. Достаточно напомнить о культе Гарегина Нжде, которому поставлены памятники по всей Армении и даже в Карабахе.

"Согласно вердикту Нюрнбергского суда, прославление фашизма и ценностей СС, нацизма запрещено. Я как раз накануне выступал на эту тему на 9-м заседании весенней сессии ПАСЕ и отметил этот факт. Президент Ильхам Алиев очень четко затронул вопрос идеологии оккупации, идеологии реваншизма, идеологии ненависти, которая в открытую в Армении базируется на эсэсовских ценностях. В период первой карабахской войны, в период оккупации имели место факты геноцида, этнических чисток, других серьезных военных преступлений. В период 44-дневной войны армянские нацисты также совершили немало военных преступлений. В частности, можно назвать варварские обстрелы мирных городов Азербайджана - Гянджи, Барды, Тертера и других. Это были целевые удары, направленные на уничтожение гражданского населения. Эти удары нельзя было оправдать военными целями, обстрел мирных городов вдали от зоны боевых действий - это военное преступление", - подчеркнул депутат.

Наш собеседник отметил, что после освобождения территорий мы увидели, во что превратили их оккупанты. Наши города, села, памятники, наследие нашего народа, инфраструктура - все было стерто оккупантами с лица земли. Это выражение армянской идеологии, которая несет угрозу не только Азербайджану, но и всему региону, и международный трибунал должен дать оценку этой нацистской идеологии, потому что прославление нацизма и нацистов запрещено международными законами и должно быть наказуемо.

"Президент страны конкретно указал армянской стороне, что при любой попытке реванша Армении будет дан надлежащий ответ. Выход для Еревана - это прекратить все территориальные претензии к соседям, постараться сделать все возможное для выполнения условий трехстороннего заявления о мире. Это единственный шанс для Армении. Ей не стоит думать о создании новой армии и попытках реванша. Президент Ильхам Алиев очень четко обрисовал ситуацию нашим соседям и выразил при этом волю всего азербайджанского народа", - сказал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева