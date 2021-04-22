Состоялось второе заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха

В среду, 21 апреля, состоялось второе заседание Наблюдательного совета (НС) Фонда возрождения Карабаха, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

В заседании, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Микаил Джаббаров, члены НС - министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутат Милли Меджлиса, глава Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона АР" Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла и народный артист Азербайджана Алим Гасымов. В заседании также принял участие председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

В ходе обсуждения задач, поставленных перед Фондом Президентом Ильхамом Алиевым, участники мероприятия особо отметили необходимость создания устойчивой организации, способной внести ощутимый вклад в возрождение освобождённых территорий. Вниманию членов Совета были представлены проекты корпоративной структуры Аппарата Фонда, штатного расписания, а также План деятельности, Операционный бюджет и Инвестиционная политика Фонда на 2021 год.

Основу данных документов составили поручения, вытекающие из распоряжений главы государства, а также принципы современного корпоративного управления, которые были использованы в целях построения устойчивой организации, способной справиться с поставленными перед ней задачами.

Затем состоялось голосование членов НС, в ходе которого были утверждены проекты представленных документов.

Членам Наблюдательного совета также был представлен портал Karabakh Center, созданный по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

На портале представлены более 10 000 фотосвидетельств ущерба, нанесенного армянами Карабахскому региону Азербайджана в период оккупации, размещены фотографии сотен уничтоженных зданий, памятников истории, архитектуры, религии, культуры азербайджанского народа, а также эксклюзивные материалы по истории и причинам возникновения армяно-азербайджанского конфликта. Портал постоянно будет дополняться новыми материалами.

Он подготовлен на азербайджанском и русском языках, в кратчайшие сроки будет завершена работа над английской версией. В будущем планируется перевод всех материалов на наиболее распространенные языки мира и их активное продвижение в интернете, в частности, в социальных сетях. В ближайшее время ожидается презентация данного портала общественности.

Участники заседания еще раз подчеркнули особое значение создания в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева Фонда Возрождения Карабаха и выразили уверенность в том, что Фонд справится с поставленными перед ним задачами.