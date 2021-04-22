https://news.day.az/politics/1336225.html Территория Суговушана заминирована пластиковыми минами
Территория Суговушана заминирована пластиковыми минами
Дорога в Суговушан больше заминирована армянами пластиковыми минами.
Об этом сказал журналистам сотрудник Агентства по разминированию Шахин Аллахвердиев, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.
По его словам, обнаружить эти мины сложно, у них большая взрывная волна: "На территории обнаружено более 2500 противопехотных и противотанковых мин, которые, в основном, пластиковые. Армяне специально заминировали территорию такими минами".
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