Определился список кандидатов в членство ЦИК Азербайджана

Определился новый список кандидатов в членство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, сообщает Day.Az.

Сегодня правление правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) провело заседание, на котором были определены кандидаты в членство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от правящей партии, составляющей большинство в Милли Меджлисе.

Ими стали: Мазахир Панахов, Ровзет Гасымов, Гусейн Пашаев, Шаитдин Алиев, Рамиз Ибрагимов и Валида Кязымова.

Кандидатами от независимых депутатов Милли Меджлиса стали: Арифа Мухтарова, Ильхам Мамедов, Низами Надирханлы, Фуад Джавадов, Габиль Оруджев, Наиля Аскерова, Айдын Мурадов (резервный член).

Кандидатами в членство ЦИК от партий, представляющих меньшинство в парламенте Азербайджана, стали: Бахшейш Аскеров, Этибар Гулиев, Микаиль Рагимли, Алмас Гахраманлы. Два других члена (их должно быть шесть) будут определены в ближайшее время.

Отметим, что в этом году истек срок полномочий членов ЦИК, поэтому орган формируется заново. Комиссия состоит из 18 человек, шесть из которых представляют ПЕА, шесть - независимых депутатов, еще шесть членов - партии, представленные в парламенте в меньшинстве.