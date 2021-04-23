Решение об исключении из партии Гусейнбалы Мираламова было принято единогласно - ПЕА
Сегодня состоялось заседание правления Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщили Day.Az в пресс-службе партии, на заседании были обсуждены вопросы представления кандидатов от ПЕА в Милли Меджлис для избрания в состав Центральной избирательной комиссии, предоставления согласия на обсуждение в Милли Меджлисе кандидата, который будет представлять в ЦИК независимых депутатов, а также вопрос о поведении члена Совета ветеранов ПЕА, председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова, осужденное общественностью.
С учетом мнений выступивших и внесенных предложений правление приняло единогласное решение об исключении Г.Мираламова из рядов ПЕА с освобождением от всех выборных должностей.
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