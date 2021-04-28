Али Асадов утвердил порядок уничтожения химоружия

Утвержден "Порядок уничтожения обнаруженного на территории Азербайджанской Республики химического оружия". 

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов. 

В решении говорится, что цель данного документа - повысить эффективность государственного контроля над уничтожением химического оружия, обеспечить охрану здоровья людей и экологическую безопасность.