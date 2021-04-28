https://news.day.az/politics/1338078.html Али Асадов утвердил порядок уничтожения химоружия
Али Асадов утвердил порядок уничтожения химоружия
Утвержден "Порядок уничтожения обнаруженного на территории Азербайджанской Республики химического оружия".
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
В решении говорится, что цель данного документа - повысить эффективность государственного контроля над уничтожением химического оружия, обеспечить охрану здоровья людей и экологическую безопасность.
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