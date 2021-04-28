Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном

28 апреля состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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