https://news.day.az/politics/1338247.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном
28 апреля состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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