Для 61 ребенка шехидов открыты депозитные счета

До сегодняшнего дня размещены средства на депозитных счетах, открытых для 61 ребенка шехидов.

Об этом на пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, сообщает Day.Az.

Он отметил, что одно из направлений деятельности Фонда "YAŞAT" связано с поддержкой родившихся после 27 сентября детей шехидов: "Сегодня будут размещены средства на депозитных счетах еще для семерых детей шехидов. В целом этот процесс коснется 68 детей шехидов".