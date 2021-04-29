https://news.day.az/politics/1338413.html Для 61 ребенка шехидов открыты депозитные счета
Для 61 ребенка шехидов открыты депозитные счета
До сегодняшнего дня размещены средства на депозитных счетах, открытых для 61 ребенка шехидов.
Об этом на пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, сообщает Day.Az.
Он отметил, что одно из направлений деятельности Фонда "YAŞAT" связано с поддержкой родившихся после 27 сентября детей шехидов: "Сегодня будут размещены средства на депозитных счетах еще для семерых детей шехидов. В целом этот процесс коснется 68 детей шехидов".
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