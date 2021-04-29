Избран новый руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы

Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе избран новым руководителем грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы.

Как сообщает Day.Az, на голосовании, проведенном на сегодняшнем пленарном заседании парламента, его кандидатуру поддержали 86 депутатов.

Отметим, что 24 апреля А.Талаквадзе подал в отставку с поста спикера парламента Грузии.