https://news.day.az/politics/1338512.html Избран новый руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Избран новый руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе избран новым руководителем грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы.
Как сообщает Day.Az, на голосовании, проведенном на сегодняшнем пленарном заседании парламента, его кандидатуру поддержали 86 депутатов.
Отметим, что 24 апреля А.Талаквадзе подал в отставку с поста спикера парламента Грузии.
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