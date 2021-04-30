https://news.day.az/politics/1338726.html Армения продолжает военные преступления против Азербайджана - Джейхун Байрамов
Армения продолжает военные преступления против Азербайджана - Джейхун Байрамов
Армения, не предоставляя карты минных полей, и сегодня продолжает военные преступления, совершаемые ею против Азербайджана на протяжении долгих лет.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает Day.Az.
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