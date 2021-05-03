Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане

3 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Азербайджане Джахита Багчи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется