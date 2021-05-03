https://news.day.az/politics/1339334.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане
3 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Азербайджане Джахита Багчи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре