Сегодня азербайджанские депутаты обсудят 11 вопросов

Сегодня Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет очередное заседание, на котором будут обсуждены 11 вопросов, сообщает Day.Az.

Это следующие вопросы:

- законопроект о внесении изменения в закон "О свободе вероисповедания" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

- законопроект о внесении изменений в законы "О заботе государства о лицах, больных сахарным диабетом", "О донорстве крови и ее компонентов", "О профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних", "Об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана", "О пчеловодстве", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "Об образовании", "О физической культуре и спорте", "О закупке земель для государственных нужд", "О борьбе с заболеванием ВИЧ" и "О пресечении бытового насилия" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в законы "О заботе государства о лицах с рассеянным склерозом", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения", "О защите зеленых насаждений", "Об обязательной диспансеризации детей", "Об ограничении использования табачной продукции", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью", "О психологической помощи" и "Об общем образовании" (третье чтение);

- законопроект об утверждении изменений от 2016 года к Дополнениям Конвенции (измененным) "О документах, удостоверяющих личность моряка" № 185 от 2003 года;

- законопроект о внесении изменения в "Положение об удостоверении личности моряка" и в закон "Об утверждении спецификации, изображения и образца удостоверения личности моряка" № 541-IIIQ от 1 февраля 2008 года (первое чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (первое чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "Об Алятской свободной экономической зоне" (первое чтение);

- законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (первое чтение);

- законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс, законы "О государственном реестре недвижимости" и "Об ипотеке" (первое чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "О ветеринарии" (первое чтение).