Азербайджан смог обеспечить стабильность на освобожденных территориях

Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в Триполи.

Глава ведомства отметил, что Турция поддерживала и будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе освобождения территорий от армянской оккупации.