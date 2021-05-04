https://news.day.az/politics/1339778.html Азербайджан смог обеспечить стабильность на освобожденных территориях - Хулуси Акар
Азербайджан смог обеспечить стабильность на освобожденных территориях - Хулуси Акар
Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в Триполи.
Глава ведомства отметил, что Турция поддерживала и будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе освобождения территорий от армянской оккупации.
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