https://news.day.az/politics/1340238.html Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха, в том числе работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.
Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Затронута проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.
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