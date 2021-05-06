Путин и Байден могут встретиться в Баку

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Politico.

Как отмечает издание, ранее в СМИ появилась информация о том, что власти ряда европейских государств уже предложили принять саммит. В их числе, указывает Politico, три страны, которые привыкли принимать такие встречи: Швейцария, Финляндия, Австрия. Эти страны в широком смысле считаются "нейтральными" местами для проведения подобных мероприятий, пишет газета.

Однако, по мнению бывших американских должностных лиц, а также экспертов, опрошенных изданием, не стоит исключать из числа кандидатов "темных лошадок". Среди них Politico называет Рейкьявик, Прагу, Любляну и, возможно, Баку.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча на высшем уровне "большой семерки" состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.