Азербайджан обвинил Армению в невыполнении гуманитарных обязательств

Армянская сторона не выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву, а также по подписанной трехсторонней декларации, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя СМИ призыв внешнеполитических ведомств Франции и Канады освободить задержанных армянских военнослужащих, передает Day.Az.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется