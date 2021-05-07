https://news.day.az/politics/1340844.html Азербайджан обвинил Армению в невыполнении гуманитарных обязательств - заявление МИД
Азербайджан обвинил Армению в невыполнении гуманитарных обязательств - заявление МИД
Армянская сторона не выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву, а также по подписанной трехсторонней декларации, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя СМИ призыв внешнеполитических ведомств Франции и Канады освободить задержанных армянских военнослужащих, передает Day.Az.
С полной версией можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре