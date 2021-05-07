Президент Ильхам Алиев показал мастер-класс информационной войны всему миру

Вторая Карабахская война, начавшаяся в ответ на военную провокацию Армении, закончилась победой Азербайджана всего за 44 дня. В этот период времени Азербайджан одержал победу как на театре военных действий, где наша армия нанесла сокрушительные удары по оккупанту, так и на информационном поле, разоблачая фейковые сообщения армян и их зарубежных покровителей о ходе боевых действий.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

Парламентарий напомнил, что в начале войны некоторые мировые СМИ продемонстрировали предвзятую позицию в отношении Азербайджана.

"Президент Ильхам Алиев преподал настоящий мастер-класс ряду западных журналистов, благодаря чему наша страна сумела прорвать информационную блокаду. В частности, интервью главы государства телеканалу BBC во время Второй карабахской войны набрало более 3 млн. просмотров. До сих пор ни одна статья, заявление, интервью, выступление из Азербайджана не набирало столько просмотров на международной арене", - заявил он.

По его словам, большое количество комментариев в поддержку нашей страны и его лидера является наглядным доказательством справедливой борьбы Азербайджана.

"В интервью иностранным СМИ в период войны Президент Ильхам Алиевзащищал интересы Азербайджанаи в информационной войне, доводил правду до всего мира. Глава государства не уклонялся от ответов даже на самые провокационные вопросы ряда журналистов, проплаченных армянским лобби. Глубоко продуманная и взвешенная информационная политика Азербайджана позволила довести до мира правду о Карабахе", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов