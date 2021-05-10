Гейдар Алиев. Лидер, опередивший Время

10 мая 1923 года родился Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алирза оглу Алиев.

Высказанная Гейдаром Алиевым в начале 90-х мысль "Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq" (Азербайджан как солнце взойдет над миром) вряд ли могла быть в полной мере понята современниками. Понимание пророческого смысла этих слов приходит только сегодня, когда Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан на качественно новый уровень геополитического и ценностного измерения.

Полноценное осмысление роли Гейдара Алиева в становлении и развитии современного Азербайджана не ограничивается периодом его пребывания в руководстве страны. Заложенные Гейдаром Алиевым программы государственного развития опередили свое время.

Как масштабный политик, Гейдар Алиев сумел предвидеть логику мировых процессов. Как опытный государственный деятель, он раскрыл формулу геополитической миссии Азербайджана, сформулировав долгосрочную концепцию трансфера малой страны в клуб влиятельных государств мира. Он подписал "Контракт века", после чего время стало работать на Азербайджан.

Логика стремительно развивающихся процессов очевидна, невзирая на все возможные риски: почти накануне векового юбилея общенационального лидера Азербайджан полностью восстанавливает свою территориальную целостность, став ключевым пространством расширяющего свои границы региона и духовным центром тюркского мира. Несомненно, Гейдар Алиев предвидел и это, понимая, что на определенном этапе Азербайджану предстоит пройти Отечественную войну, вернуть свои земли и разблокировать жизненные артерии региона. Гейдар Алиев в свое время оставил моральный посыл азербайджанскому народу, подчеркивая, что "Отечественная война ведется ради защиты чести и достоинства всего народа, каждого его гражданина".

Гейдар Алиев умел слышать и чувствовать свой народ, понимал глубинную суть, ментальный и культурный код азербайджанского народа. Нет сомнений, что Гейдар Алиев предвидел Победу Азербайджана, и азан в Шуше, и большое возвращение азербайджанцев на свои исконные земли. Эта Победа - самая высокая мера уважения к памяти лидера, приближавшего этот день своими усилиями в свое время. Сегодня исход этой войны дает Азербайджану, как и всему региону, новый импульс для самосохранения и развития в переходный для всего мира период. В этом процессе Азербайджану, и непосредственно Президенту Ильхаму Алиеву отводится особая роль. И в этом тоже есть предвидение Гейдара Алиева, доверившего азербайджанский народ и будущее страны Ильхаму Алиеву. Верность и точность этого выбора доказали время, история, война и Победа, многочисленные достижения Азербайджана.

"Мой отец шаг за шагом передавал мне свой политический опыт, рассказывая, как поступать в различных ситуациях", - вспоминает Президент Ильхам Алиев. А сегодня уже опыт Ильхама Алиева пытаются перенимать многие политики и государственники. Президент Азербайджана становится одним из самых востребованных, авторитетных политиков в современном мире. Он прошел школу Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев гордился бы сегодняшним Азербайджаном. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал сильным, стабильным, ключевым государством региона, реализующим масштабные транснациональные проекты, в том числе транспортные и энергетические коридоры, соединяющие Север с Югом, Восток с Западом. Огромный вклад в развитие жизненно важных социальных и культурных проектов в стране и за рубежом осуществляет Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Гейдара Алиева пытались сравнивать со многими выдающимися мировыми политиками - Ататюрком, Черчиллем... Сам он не стремился быть похожим ни на кого и вписал свою собственную и неповторимую историю в большой мировой процесс. У самого Гейдара Алиева на этот счет есть блестящее изречение: "Я не хотел быть похожим ни на кого. Мой герой - это моя совесть".

В этих словах вся философия жизни Гейдара Алиева, его служения своей стране и своему народу. Народу, который он любил и которым гордился. "Mən həmişə fəxr etmişəm, вu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!" - эти слова Гейдара Алиева стали важным духовным смыслом для многих поколений азербайджанцев на десятилетия вперед.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель генерального директора АМИ Trend,

директор Baku Network