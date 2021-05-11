Президент Ильхам Алиев: Постконфликтная ситуация диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях
Нынешняя ситуация, постконфликтная ситуация, конечно, диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
"С Владимиром Владимировичем у нас постоянный диалог поддерживается, регулярные контакты, мы очень активно взаимодействуем и в рамках двусторонней повестки, и в рамках ситуации, связанной с постконфликтным развитием в нашем регионе. Должен сказать, что нынешняя ситуация, постконфликтная ситуация, конечно, диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях. Я также знаю, что у вас очень тесные контакты с вашим азербайджанским коллегой. Все это ведет к тому, что мы наблюдаем позитивное развитие, укрепление безопасности, укрепление стабильности, минимизацию рисков возобновления военных действий и стремление к тому, чтобы перевернуть эту страницу, черную страницу нашей истории.
Во всяком случае, Азербайджан к этому готов. Неоднократные заявления на высоком уровне свидетельствуют о нашей позиции в плане развития коммуникационных проектов, о которых было сказано и в Заявлении по итогам войны в ноябре, и работа в этом направлении ведется очень активная.
Как вы знаете, недавно, две недели назад, в Москве было проведено заседание российско-азербайджанской межправкомиссии по широкой двусторонней повестке дня, а также трехсторонняя встреча вице-премьеров трех стран, на которой, я думаю, были сделаны важные шаги в деле реализации важного пункта совместной декларации - открытия транспортных коридоров", - сказал глава государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре