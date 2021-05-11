Подробности встречи Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова в Баку

В азербайджанском МИД раскрыли подробности произошедшей 11 мая встречи между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и находящимся с рабочим визитом в нашей стране главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Day.Az, встреча один на один затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Приветствуя своего коллегу, министр Джейхун Байрамов отметил, что существующее стратегическое партнерство между нашими странами развивается во многих направлениях. Было подчеркнуто, что сотрудничество успешно реализуется как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Министр Сергей Лавров сослался на встречу с Президентом Азербайджана и плодотворные обсуждения и с удовлетворением отметил, что в тот же день между президентами двух стран состоялся телефонный разговор. Было отмечено, что соответствующими ведомствами реализуется стратегическая линия деятельности, определенная главами государств. Было также подчеркнуто, что на повестке сотрудничества двух стран находится множество вопросов, и сотрудничество осуществляется по широкому спектру.

Стороны озвучили поздравления по случаю очередной годовщины совместной Победы над фашизмом, выразили решимость и солидарность в борьбе с нацистской идеологией.

Министры обсудили перспективы сотрудничества по многим направлениям двусторонней повестки дня, включая политическую, экономическую, торговую, гуманитарную, культурную, образовательную и другие области.

Было отмечено, что интенсивность взаимных визитов между двумя странами сыграла важную роль в развитии отношений, и хотя пандемия стала испытанием на укрепление отношений, перерывов в отношениях двух стран не было ни на один день. Было подчеркнуто, что результаты очередного заседания Межправительственной комиссии, прошедшей недавно в Москве, важны с точки зрения развития экономических и торговых отношений, на которые, по крайней мере частично, повлияла пандемия.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами была достигнута договоренность о взаимодействии в следующем году.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве и взаимной поддержке в рамках международных организаций. Была отмечена важность продолжения и укрепления сотрудничества в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОЧЭС и других структур.

Министры широко обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений, а также препятствующие их выполнению, экономические и транспортные проекты, которые послужат нормализации отношений и обеспечению мира в регионе.

В ходе встречи были также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По завершении встречи министры подписали "План консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и России на 2021-2022 годы".