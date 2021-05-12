От Оруэлла до Пашиняна: нищета-это богатство

Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Сомневаюсь, что дважды не утвержденный в должности премьер-министра Армении Никол Пашинян знаком с этими строками из одной из самых известных антиутопий, с романом Джорджа Оруэлла "1984". При этом, вот ведь парадокс, он всеми своими словами и действиями пытается доказать, что в реальности можно вбивать в головы своих сограждан такие абсурдные утверждения.

Нет, он не стал утверждать, что свобода - это рабство. Но то, что незнание является движущей силой, путеводной звездой для средней руки журналиста, который проделал потом путь от управляемого оппозиционера до неуправляемого премьер-министра- очевидный факт. Пашинян готов нести ахинею в режиме нон-стоп, при этом нисколько не стесняясь этого, а гордясь и любуясь жемчужинами своей глупости.

Давеча он сделал еще одно "открытие". "Госдолга не следует пугаться. Это все делается для инвестиций в экономику страны, в ее будущее", заявил Пашинян на специальном заседании Национального Собрания Армении, отвечая на вопросы депутатов. Сразу после этого утверждения, поспешил напомнить, что мир пережил эпидемию. "Сложно найти страну, чей внешний долг не увеличился бы", - сказал Никол Воваевич. и.о. главы кабмина.

В общем, врал он примитивно, но с азартом. Начну с того, что есть страны, где госдолг не растет. Скажу больше, есть страна, где он уменьшается. Это-Азербайджан. Говоря конкретнее, на 1 января 2021 года внешний госдолг Азербайджана составил 20,7% ВВП. На душу населения внешний долг составляет $871,8. Это просто мизерные цифры по сравнению с РА. При этом, у нашей страны есть "подушка безопасности" в более чем $50 миллиардов, чего нет у Армении. Но, Пашиняну об этом, наверное, не сказали.

В любом случае, его фраза про то, что госдолга не надо бояться" звучит поразительно. Возникает куча вопросов. Кому, к примеру, не стоит бояться роста госдолга? Если лично Пашиняну и его семье, то это может быть правдой, если им удастся улизнуть из РА после потери власти. Потому, что нет ни одной страны в мире, премьер-министр которой гордился бы увеличением госдолга. Потому, что нет ни одной страны в мире, где бы власть сменяли для того, чтобы она увеличила госдолг.

В реальности, все делается с точностью до наоборот. Новую власть выбирают или налагают на нее ответственность через свержение прежней как раз для устранения имевшихся экономических проблем, а не для их усугубления. Но, Пашинян привык рассуждать крайне "оригинально", аккурат в духе того самого оруэлловского изречения, с которого я начал статью. Он, по большому счету, выставляет идиотом самого себя.

Все же помнят, как тот же самый Пашинян обещал кучу вкусного, красивого, ласкающего слух. Говоря конкретнее, он обещал создания полутора миллиона рабочих мест и обеспечения занятости 2,5 миллиона граждан. Также до 2050 года он планировал превратить Армению в страну с развитой промышленностью и 15-кратно увеличить ВВП страны. Пашинян заявлял и о о необходимости 7-кратного увеличения средней зарплаты.

Наконец, он клятвенно пообещал всем, что в 2050 году армянская армия войдет в число 20 сильнейших в мире. Что из всего этого вышло, уже видно. Армянской армии, как боеспособной единицы, уже нет. Она была разгромлена в ходе 44-дневной войны. Демографическая проблема усугубляется и как только снимутся карантинные ограничения десятки тысяч гражда РА рванут куда глаза глядят. В итоге, в этой стране останется менее двух миллионов человек.

Которым, как теперь утверждает Пашинян, вовсе не стоит бояться увеличения госдолга. Того самого, который в реальности уже превысил критическую отметку. Причем, это не мое мнение. Министр финансов РА Атом Джанджугазян недавно сообщил, что по итогам прошлого года соотношение госдолга к ВВП достигло 63%. Он же, Джанджугазян, подчеркнул, что порогом управляемости рисками госдолга в мировой практике считается 60-процентный уровень долга к ВВП. То есть, провал и коллапс официально признан, но власти РА ждут за это похвал и аплодисментов.

А тем временем, проблема усугубляется. Ведь, Армения увеличила госдолг минимум на 750 миллионов долларов за счет выпуска евробондов. При этом рост ВВП не отмечен. То есть , как с грустью констатируют армянские экономисты, по международно принятой системе оценок евробонды значительно повысили неуправляемость долговых рисков РА. И на этом фоне слышны рассуждения Воваевича о том, что увеличения госдолга не стоит бояться.

Это особенно кощунственно слышать после подсчетов, согласно которым долг каждого гражданина РА растет. Так, если в 2019-м госдолг на душу населения составлял 2500 долларов, то в 2020-м он вырос до 2700. Дальше больше. И уже совсем скоро каждый гражданин РА будет должен 3000 долларов. Принять все это нужно без страха, мужественно, даже радостно. Как и растущую бедность, нищету, отсутствие многих атрибутов государственности. Ведь, как писал Оруэлл, свобода-это рабство и, соответственно, нищета- это богатство. По крайней мере так проповедует Никол Пашинян.