Армяне записали в герои Второй мировой войны международного террориста из группировки "АСАЛА"

Странное происшествие сопровождало празднование 76-й годовщины Победы во Второй мировой войне в городе Ханкенди. Среди портретов героев ВОВ затесалась табличка с фотографией международного террориста, одного из лидеров националистической террористической армянской группировки "АСАЛА" (Армянская секретная армия освобождения Армении) Монте Мелконяна, передает Day.Az со ссылкой на info24.ru.

Как и во многих городах бывшего СССР, в Ханкенди люди вышли почтить память героев, своих родственников, воевавших на полях страшной войны 1941-1945. Но оказалось, что террорист Мелконян - тоже "герой Великой Отечественной войны". По крайней мере, на опубликованной в соцсетях фотографии, рядом с его лицом красуется Орден Отечественной войны. Никаких пояснений этому рядом не указано.

Удивляться этому, впрочем, нет оснований, так как в Армении Мелконяна чествуют не как террориста, а как национального героя. В парке Победы в Ереване ему установлен памятник, еще два монумента стоят в других городах. Именем Мелконяна названы войсковая часть, университет, школа, мост, благотворительный фонд и футбольный клуб.

Монте Мелконян родился в США, в 70-х годах принимал участие в гражданской войне в Ливане, а в 1980-м году вступил в террористическую организацию "АСАЛА", в рамках которой создал новую фракцию ASALA-RM. В 90-х Мелконян участвовал в вооруженной оккупации Карабаха, в ходе которой погиб.

"АСАЛА" печально прославилась многочисленными подрывами и захватами зданий, убийствами людей, захватом заложников. Всего от рук бандитов "АСАЛА" погибли 46 человек и пострадали еще 299 человек.

Всё это так и не объясняет, каким образом Монте Мелконян относится к числу чествуемых в праздник 9 Мая - день годовщины избавления мира от нацистских преступников.

Уместно вспомнить, что в Армении столь же восторженно относятся и к другому "герою" - пособнику гитлеровских захватчиков Гарегину Нжде. Нацистскому колаборанту воздвигли памятник в Ереване, а в российском Армавире прикрутили мемориальную табличку, которая, впрочем, была демонтирована после широчайшего общественного скандала. Однако армянские националисты на этом не остановились и в январе 2020 года поставили памятник Нжде в карабахском Ходжавенде.