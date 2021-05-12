Армения : выборы без выбора

Итак, как и ожидалось, на предстоящих парламентских выборах в Армении примет участие бывший президент Армении Роберт Кочарян, этот военный преступник, ответственный за этнические чистки и массовые убийства мирных граждан на оккупированных азербайджанских территориях.

Кочарян выдвигается на выборы со своими новыми союзниками в избирательном блоке Хайастан (Армения): с одной из старейших армянских националистических партий АРФД "Дашнакцутюн" и партией "Возрождающаяся Армения".

Бывший мелкий партийный работник областного уровня, который в одночасье стал одним из самых радикальных лидеров сепаратистов Р. Кочарян, сделав "успешную" карьеру на крови ни в чем не повинных азербайджанских женщин и детей, стал первым представителем так называемого "Карабахского" клана на самых высоких постах.

Переехав в 1997 году в Армению на пост премьер-министра в тоге "победителя" Первой Карабахской войны, он сразу же избавился от своего покровителя-первого Президента Армении Л. Тер-Петросяна и занял его место в качестве главы Армении.

Занимая этот пост, Р. Кочарян успешно осуществил переезд представителей своей банды из Ханкенди в Ереван, пристроив их на тёпленькие места в Армении.

На протяжении 10 лет, с 1998 по 2008 год, команда Р. Кочаряна гордится тем, что в годы его руководства, Армения чуть ли не стала "экономическим раем", и экономика достигла своего расцвета.

Разграбив страну, эта команда сделала все возможное, чтобы как можно больше армян покинуло бы страну на заработки в Россию.

Ведь по самым скромным подсчетам, там уже работают до 2 миллионов гастарбайтеров- граждан Армении.

Передав в 2008 году власть, с помощью жесткой военной силы своему ближайшему помощнику по добыче денежных средств из армянского бюджета С. Саргсяну, Роберт Седракович отправился на "заслуженный покой" на высокую должность влиятельной российской компании АФК "Система", которой до этого помог внедриться на армянский рынок и приватизировать значительную часть промышленных предприятий.

Надеясь оставшуюся часть жизни проводить на фешенебельных курортах между Сочи и Дубаем, Р. Кочарян и не думал, что его ближайший "дружбан" Серж Азатович окажется таким неблагодарным, в тихую начнёт менять его людей на своих родственников, надеясь провести оставшуюся часть жизни на фешенебельных курортах между Сочи и Дубаем.

С. Саргсян, не смотря на свою официально заявленную пророссийскую ориентацию, с помощью своих последователей тайно начал заигрывать с Западом, обещая постепенную переориентацию Армении. Это выразилось даже в том, что члены семьи С. Саргсяна постепенно начали переводить свои активы в США и страны Европы.

Р. Кочарян очень быстро разочаровался в своём преемнике, который его предал, хотя и предупреждал его об опасности революционных изменений в стране.

Пришедший к власти Н. Пашинян не стал долго заигрывать с бывшим лидером боевиков и сразу же инициировал уголовное дело, отправив Р. Кочаряна на скамью подсудимых за то, что тот сфальсифицировал выборы и привёл к власти С. Саргсяна в 2008 году, жестоко подавив народные протесты.

Бывший главный редактор "малолитражной" газеты, а ныне премьер и борец за "справедливость" не стал опасаться влиятельных друзей и покровителей Робика в Москве, понимая, что те его в обиду давать не будут и сделают все, для спасения своего человека в Ереване.

Однако, поражение Армении во Второй Карабахской войне и фактическая капитуляция буквально спасла Р. Кочаряна от пребывания в "местах не столь отдаленных".

На волне бурного подъема недовольства Н. Пашиняном и его командой, армянские судьи рисковать своими мантиями не стали и освободили бывшего боевика и президента от уголовного преследования.

Вот тут то и открылось второе дыхание у Роберта Седраковича, который отлично понимает, что другого шанса на спасение уже не будет, быстро объявив о своём возвращении в большую политику, на своё бывшее место премьер-министра.

На фоне всеобщего недовольства и разочарования, армянское общество находится в поисках нового спасителя нации. Эту роль решил в очередной раз сыграть Р. Кочарян, который не только желает снова взять штурвал гибнущего корабля в свои руки, но и отомстить своим обидчикам.

Всем в Армении известны коварство и мстительность Р. Кочаряна, и если он сумеет победить, то наверняка рассчитается как с Н. Пашиняном, так и со своим бывшим дружбаном С. Саргсяном, который не только предал Робик джана, но и фактически приватизировал его детище-"Республиканскую партию Армении".

Теперь союзниками Р. Кочаряна выступают самая радикальная националистическая партия "Дашнакцутюн", известная своими террористическими наклонностями, и некая новая партия бывшего губернатора Сюника Ваге Акопяна, который лишился значительных источников своего дохода после освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

Новый старый избирательный блок обиженных и отверженных армянских политиков, под названием "Хайястан", с лозунгами экономического развития и обновления, пытается запудрить мозги армянскому избирателю, обещая золотые горы и невиданные перемены.

Ведь именно Р. Кочарян, придя к власти, первым делом легализовал "Дашнакцутюн", как политическую партию, которая была загнана в подполье за попытки смены власти в Армении ещё в 1992 году президентом Л. Тер -Петросяном.

Судя по всему, блокируясь с "Дашнакцутюном", Р. Кочарян намерен использовать старые связи этой партии с богатой армянской диаспорой в США, Европе и Ближнем Востоке, надеясь получить финансовые вливания в умирающую армянскую экономику.

Являсь самой туркофобской силой на политической сцене Армении, исторически "Дашнакцутюн" всегда выступал с территориальными претензиями к соседним странам, в погоне за мифической "Великой Арменией от моря до моря".

Эта партия всегда отличалась совмещением политической деятельности и терроризма, вначале против высокопоставленных чиновников Российской империи, а затем Оттоманской империи, по мере изменения политической конъюнктуры.

Особенно выглядет странным это сотрудничество потому, что несмотря на то, что Р. Кочарян публично афиширует свою пророссийскую ориентацию и близость к руководству этой страны, идет на союз с партией "Дашнакцутюн", которая во время Великой Отечественной Войны 1941 - 1945 года не только пошла на союз с нацистами, но и сформировала Армянский легион германской армии, под руководством небезызвестных военных преступников-генералов Дро Канаяна и Гарегина Ндже, активно принимавших участие в войне против СССР.

Хотя в программе этого предвыборного блока напрямую отсутствуют призывы к реваншу, внимательно ознакомившись с ней можно не только найти реваншистские идеи, но и о намерения восстановить мифический "Арцах" в прошлых границах, что подтверждает то, что эти соискатели на высшие должности продолжают прежний курс на возобновление военных действий и отказа от мирного сосуществования.

Таким образом, появление нового блока во главе с Р. Кочаряном ничего нового армянским избирателем не сулит, кроме испытаний и неизвестности.

Попытки Р. Кочаряна преподнести свои предвыборные идеи, как некую новизну в армянской политике ничем иным, кроме как блефом назвать нельзя. Возвращение Роберта Седраковича на политическую авансцену является явной попыткой обмана армянского народа, который находится в состоянии шока и безысходности от того, что долгие годы вместо мира и развития, бездарные политики насаждали в стране ненависть и милитаризм.

К сожалению, анализ предвыборной ситуации в Армении показывает, что предстоящие выборы пройдут без выбора для электората, ведь ничего нового армянский избиратель от претендентов на власть не услышал, кроме застарелых провалившихся лозунгов о национальной исключительности и антиазербайджанизма.

Президент Ильхам Алиев в очередной раз предупредил армянских политиков, что взятый ими курс на разжигание конфронтации, попытки использования давления на Азербайджан своих зарубежных покровителей, истерическая антитурецкая и антиазербайджанская компания, которую они развернули, ничем хорошим для них не закончится.

Если армянская сторона будет продолжать свою деструктивную деятельность, отказываться выполнять достигнутые трёхсторонние договоренности, интерпретируя их как им выгодно и продолжая выдвигать нереальные требования, то соответсвующий ответ Азербайджана на это не заставит долго ждать, причём после этого ответа потенциальным реваншистам оправиться никогда не удасться.