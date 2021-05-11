Ереван и «40 разбойников»

Генеральная прокуратура Армении объявила в розыск около 40 "боевиков-исламистов", воевавших в Карабахе. Речь, разумеется, идет о мифических наемниках, якобы воевавших на стороне Азербайджана. Сообщая об этом на днях в парламенте, генпрокурор Армении Артур Давтян поведал, что пожизненному заключению уже приговорены двое "наемников".

На самом деле, все сказанное генпрокурором РА - это пустые слова, за которыми ничего не стоит. У Армении нет никаких доказательств привлечения Азербайджаном к боевым действиям наемников в период 44-дневной войны. Поднятый же армянской стороной еще до начала войны шум преследует совершенно конкретные пропагандистские цели. В период боевых действий агитпроп выбрал тему псевдонаемников основным инструментом антиазербайджанских действий, что на фоне трусости "железных ашотов" и недееспособности армянской армии в целом было единственной соломинкой для спасения лица оккупантов.

И интересно, что тема наемников вдруг возникла из ниоткуда незадолго до последней провокации Армении, которая, как известно, завершилась ее полным разгромом. Страна-оккупант словно готовила почву для чего-то. Для чего? Сама выехавшая в первую карабахскую войну исключительно на наемниках и "старших братьях", она была неспособна противостоять Азербайджану в реальном бою. Но в провокациях армянам равных нет.

Первым подкинул тему о "сирийских наемниках Азербайджана" 21 сентября в своем Twitter некий сириец армянского происхождения Кеворк Алмасян. Об этом, кстати, писала и российская "Независимая газета". Как водится у армянской стороны, никаких ссылок на источники не было, Алмасян просто сказал, и его слова, не требуя никаких подтверждений, подхватили проармянские круги. Фейковая новость появилась и в Twitter некой Линдси Снелл, представляющейся журналистом-расследователем. "Поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия отправляется в Карабах", - написала она, разместив затем фото, на котором якобы запечатлены бойцы дивизии "Хамза", якобы направляющиеся в Баку. Кто был на этом фото, до сих пор неизвестно, да никто и не старался выяснять - как это принято в западных медиа, армянскую пропаганду подхватили, не задумываясь. Фейк разошелся по мировым СМИ, особенно усердствовали тут такие уважаемые издания, как Guardian, Times, Reuters, Wall Street Journal и Би-би-си.

Порой проармянская активность давала осечки. Один из фейков вскрылся, когда в СМИ разошелся снимок убитых неизвестных, которые представлялись аудитории как "воевавшие за Азербайджан". Впоследствии выяснилось, что это сирийские боевики, убитые далеко от Южного Кавказа. Так, одного из "погибших в Карабахе" - Сардара Темелли опознал на фото его дядя Абдуррахман Темелли, с возмущением написавший в соцсетях о том, что его племянник, фотографию которого распространили официальные лица Минобороны Армении, на самом деле погиб во время турецкой операции "Коготь тигра" на территории Ирака.

Если бы вышеуказанные авторитетные западные СМИ поставили себе целью докопаться до правды, то обнаружили бы много любопытного. Для этого у них имеются все возможности и механизмы. Но армянская ложь, по-видимому, всех устраивала и активно использовалась против Азербайджана в дни войны.

Между тем, Баку в начале ноября передал в Москву подробный список наемников, воевавших в Карабахе на армянской стороне В отличие от бездоказательных заявлений армянской и, к сожалению, российской сторон, Азербайджан представил подробные сведения, включая имена, фамилии боевиков и названия представляемых ими террористических организаций.

После завершения войны и поражения Армении тема наемников перестала быть в тренде. И СМИ, и политики стали говорить об этом редко и без энтузиазма. А председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Германии Хайко Мааса на соответствующий вопрос армянского журналиста в ходе зимней сессии ПАСЕ вообще заявил: "Вы говорите, что Азербайджан использовал иностранных наемников в военных действиях в Нагорном Карабахе? Пока никаких доказательств этому не найдено".

В интервью директору медиагруппы "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости Президент Ильхам Алиев также отверг все обвинения в адрес Баку: "Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил".

Это факт - никаких доказательств привлечения Азербайджаном наемников для участия в 44-дневной войне нет, и все обвинительные выступления в СМИ и соцсетях основаны лишь на фейковых новостях. А кто же эти двое, якобы приговоренных в Армении за якобы наемничество в пользу Азербайджана? Вряд ли эти лица помещены за решетку и останутся там до конца своих дней. Да, они действительно прибыли в Карабах как наемники, но были наняты армянской стороной. Речь идет о двух сомнительных лицах, якобы захваченных в период боевых действий и продемонстрированных на видеозаписи, вызвавшей очень много вопросов. 4 мая суд в Капане приговорил двух граждан Сирии к пожизненному заключению. Это 46-летний житель города Хама Мухраб Мухаммад Аль-Шхери и 33-летний житель села Зиядия из провинции Идлиб Юсуф Аль-Абед Аль-Хаджи.

Касательно этих двух лиц хотелось бы заметить, что, раздув историю с наемниками, армянская пропаганда хотела как лучше, а получилось у нее как всегда.

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев ранее уже разоблачил армянский фейк. По словам Гаджиева, представленное Минобороны Армении видео с якобы плененным "сирийцем" на самом деле является склейкой кадров. В результате лингвистической экспертизы голоса допрашиваемого было установлено, что человек, представленный на видео, является, предположительно, курдом из Сирии, говорящим на арабском языке со специфическим акцентом. На 47-й секунде видео человек тихо говорит по-курдски, а затем по-арабски, сказал Гаджиев, заметив, что Мухраб Мухаммад Аль-Шхери может быть членом Рабочей партии Курдистана (PПK), что не исключено, так как в составе армянских подразделений воюют члены PПK, переброшенные из Сирии и Ирака. Аль-Шхери с трудом произносил явно заученный текст.

Курдским наемником Армении, по всей видимости, является и Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи. Это доказывает распространившееся в соцсетях видео, на котором он сидит с флагом самопровозглашенного Курдистана в окружении вооруженных лиц, скандирующих лозунги на курдском и армянском языках.

Оба этих случая доказывают распространенную турецкими СМИ информацию из достоверных источников об использовании армянской армией курдских наемников. Как сообщал trtrussian.com, Ереван разместил на оккупированных территориях Азербайджана до 300 боевиков сирийского крыла РПК. По данным источников Anadolu, соответствующее соглашение между Ереваном и РПК было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Нагорный Карабах. Здесь террористы РПК/ОНС провели курс обучения и были активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана. Планировалось, что после участия в боях в Нагорном Карабахе курдские боевики получат в благодарность поддержку Еревана в террористической действиях на севере Ирака, покрыв недостаток людей за счет женщин и подростков из Армении. Полевой командир женской структуры РПК Лайика Гюльтекин заявила одному из изданий группировки, что они ездили в Карабах воевать вместе с армянскими военными. "Мы будем всегда с армянским народом, если он пожелает", - заявила Гюльтекин.

У азербайджанской стороны имеются вески доказательства привлечения Арменией к войне в Карабахе иностранных наемников. Помимо Сирии наемники привлекались Арменией из Франции, Канады, Ливана, Испании, Греции и других стран. Об этом свидетельствуют иностранные паспорта, обнаруженные у наемников, уничтоженных в ходе боевых действий. Так, были обнаружены паспорта гражданина Греции Арена Осипова, гражданина Испании Армена Князяна, гражданина Франции Артура Оганесяна, гражданина Канады Кристофера Артина, гражданина Ливана Геворга Гаджияна, гражданина Сирии Степана Кешишяна и многих других наемников-экстремистов. В дни войны Спецслужбами Азербайджана была опубликована запись радиоперехвата, на которой зафиксированы переговоры иностранных наемников, воюющих на армянской стороне. Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила, что перехватила радиопереговоры наемников из Рабочей партии Курдистана, привезенных в Карабах из Сирии и Ирака.

Недавно пресс-службы Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространили совместную информацию о завершении расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года гражданин Ливана Эулджекджиян принял предложение принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджана с территории Армении.

Как видим, армянские фейки не подкреплены ничем, у азербайджанской же стороны имеются на руках факты, с которыми не поспоришь. И нет сомнений, что "40 разбойников", объявленных в розыск армянами, будут фигурировать в каждом отчете Генпрокуратуры РА, пока тема не выйдет из моды.

Что же касается Мухаммада Аль-Шхери и Юсуфа Аль-Абед Аль-Хаджи, то их, думается, в скором времени снова можно будет увидеть в рядах "доблестной" армянской армии, если они будут так неосторожны, чтобы опять попасться под прицел мобильной камеры.

Лейла Таривердиева