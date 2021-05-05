В Азербайджане арестован ливанский наемник, воевавший на стороне Армении

Пресс-службы Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространили совместную информацию, передает Day.Az.

Сообщается, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне за освобождение территорий Азербайджана и восстановление ее территориальной целостности была достигнута победа, ставшая символом национальной гордости нашего могучего народа.

Осознав свое бессилие перед нашими вооруженными силами, военно-политическое руководство Армении в нарушение основных норм и принципов международного права наряду с различными преступлениями совершало многочисленные провокации против нашей армии и мирного населения, используя в рядах своей армии наемников.

Так, расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы, завершилось.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахамович, 1979 г.р., гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджана с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана, с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Азербайджана.

Викену Эулджекджиану было предъявлено обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Пятого мая 2021 года обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено и направлено в суд для рассмотрения.