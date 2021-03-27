Армянам не удастся «очаровать» международное право

На днях в армянских СМИ прошел материал о том, как Баку мобилизует ресурсы для преследования армян - граждан третьих стран, участвовавших в карабахской войне. Азербайджан обратился к правоохранителям целого ряда государств с требованием возбудить против них уголовные дела. Шум поднялся после того, как французский журнал "General de Europe" опубликовал статью политолога Себастьена Буссуа о том, что Франция начала расследование фактов участия своих граждан в карабахской войне.

Прежде всего, данный факт является подтверждением того, что на стороне Республики Армения в Карабахе воевали иностранные наемники. И особенно показательно, что это признают сами армяне, как это у них принято, долгое время пытавшиеся навесить этот ярлык на Азербайджан. Удивительно, совершая что-либо противозаконное или недостойное, они тут же начинают кричать, что это делает Азербайджан - то есть вор кричит: "Держи вора!".

У меня давно сложилось мнение, что наши соседи живут в каком-то параллельном мире. Чего стоит мысль, прозвучавшая в опусе одного из армянских аналитиков: "Факт участия в войне граждан Франции не вызывает сомнений. Но означает ли это, что официальный Париж действительно обязан санкционировать карательные меры?".

Прежде всего, участие граждан третьих государств в конфликте - это форма вовлечения данных государств в конфликт, фактор, который может мешать внешнеполитической деятельности третьего государства, противоречить его интересам. В уголовном законодательстве практически всех государств предусмотрены статьи, предусматривающие ответственность за наемничество.

Наемники во всем мире считаются преступниками, а во время военных действий они находятся "вне закона" и подлежат уничтожению. К таким лицам относятся граждане третьего государства, не являющиеся гражданами государства, участвующего в военном конфликте или в военных операциях, не проживающие постоянно на его территории, а также не направленные для выполнения официальных обязанностей в зоне конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вполне обоснованно в интервью телеканалу "Аль-Джазира" назвал таких граждан наемниками. "Нет разницы, армянского они происхождения, или нет. Если иностранец участвует в войне, значит он наемник".

В соответствии с нормами международного права в случаях двойного или многократного гражданства, в первую очередь признается гражданство государства, на территории которого лицо имеет постоянное место жительства. Поэтому иностранные наемники, если даже они этнические армяне, признаются во всем мире гражданами того государства, где они постоянно проживают.

Кроме того, установлены также факты участия на стороне Республики Армения наемников, не являющихся этническими армянами.

Тот же аналитик выдает фразу в стиле "армянского радио": "Даже в государствах, в которых участие в военных действиях за пределами страны криминализировано, уголовные дела по таким статьям возбуждаются крайне редко. И причины не только правовые и политические, но и гуманитарные. Как правило, общество проявляет сочувствие и симпатию к обвиняемым".

Симпатию? К таким обвиняемым?! Чем же армянские наемники так симпатичны, что общество стран, откуда они отправились убивать, должно проявлять к ним сочувствие? Законы не знают сантиментов, и "очаровать" международное право воевавшим в Карабахе армянским наемникам не удастся.

Вот скажите, уважаемые читатели, вам приходилось испытывать "сочувствие и симпатию" к военным преступникам? Лично мне - нет, потому что это аморально. Жаль, что в Армении со мной не согласны.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР