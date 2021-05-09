Монте Макекодский

Это неудивительно. Точнее, удивительно то, что такое произошло только сейчас. Армяне, которые детям, вместо колыбельной рассказывают про "разбросанные по всему миру Армении", рано или поздно должна была выкинуть нечто эдакое. В итоге, в герои Великой Отечественной войны был записано международный террорист, член "АСАЛА", Монте Мелконян. Произошло это во время празднования армянскими сепаратистами, которые пока еще находятся в Ханкенди, 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

То есть, на азербайджанской земле в "герои ВОВ" был записан посмертно тот, кто воевал против азербайджанского народа, чьи руки были по локоть в крови безвинных и мирных азербайджанцев, в том числе и стариков, женщин и детей. Мелконян является активным участником и организатором геноцида азербайджанцев в селе Карадаглы и в городе Ходжалы в феврале 1992 года. И проносить его портрет, героизировать его в азербайджанском городе Ханкенди - само по себе кощунственно.

Но, с другой стороны, это так привычно для представителей нации, которая сделала своим кумиром, идолом пособника Гитлера Гарегина Нжде.Это идолопоклонничество, или же "нждепоклонничество", уже дает представление о неизлечимом характере заболевания, коим страдают такое превалирующее число карабахских сепаратистов и граждан РА. Но в том все и дело, что поклонения террористическим идолам не ограничивается только Нжде. Того же Монте Мелконяна разве что не канонизировали в РА.

На его похороны пришли в свое время все представители армянской власти в. И по сей день на примерах его преступлений воспитывают армянскую молодежь. "Летят самолеты - ура Мелконяну, плывут пароходы - ура Мелконяну, пройдут пионеры - салют Мелконяну", практически так, если перефразировать фразу из известного литературного произведения, считают армянские мифотворцы, в том числе и проживающие пока в Ханкенди.

Они не просто оскорбили память реальных участников ВОВ, вне зависимости от того, представителями какой страны они являются. Они осквернили и святой и очень дорогой для миллионов орден Отечественной войны. Заочное, не укладывающееся в рамки морали и нравственности, а также здравого смысла, "награждение" этим орденом ученика и очень глубоко близкого, во всех смыслах слова, друга такого известного международного террориста, как Карлос Рамирес (Шакал), является плевком всем, кто в реальности был награжден орденом Отечественной Войны.

При этом, решившиеся на такой омерзительный и глупый подлог люди, как-то "упустили из виду", что Мелконян родился в 1957 году в США в маленьком городе в окрестностях Фресно (Калифорния). В то время, и в том месте не было никаких сражений ВОВ. Она, к моменту рождения будущего армянского террориста, уже 12 лет, как закончилась. Причем, в Европе закончилась, а не в США. Но, поди и объясни армянским мифотворцам, что они смешны и нелепы в своих фантазиях, выдаваемых за "исторические факты"!

Остается удивляться, что они и Карлоса Рамиреса (Шакала) не "превратили" в героя ВОВ, попутно "наградив" его каким-то орденом или медалью. Поразительно, что и Монте Мелконян не был назван героем Куликовской битвы, Ледового побоища, битвы при Бородино, единоличным победителем Первой мировой войны. Странно, что не было пока что рассказов, что это Монте Мелконян разрубил всем известный Гордиев узел.

Да и вообще, я удивлен тем, что до сих пор не сказано, что Монте Мелконян или тот же Гарегин Нжде, в древности завоевали мир под именами Александр Македонский, Аттила, Чингиз-хан, Наполеон Бонапарт. Удивительно и то, что до сих пор армянской общественности не предоставлена стенограмма разговоров Монте Мелконяна с Гаем Юлием Цезарем, а также с Геродотом, Страбоном и Плинием-младшим. Впрочем, вполне допускаю, что в конечном итоге и до этого дойдет. От тех, кто героизирует террористов, "награждая" их орденами героев ВОВ, можно ожидать всего.

Акпер Гасанов