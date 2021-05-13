Пусть увидит целый свет: великий мугам в освобожденной Шуше!

История все расставляет по местам. Она дает четкий ответ на любые вопросы. В том числе и на тот, кто в реальности является истинным хозяином Карабаха, кто есть варвар, а кто народ великой культуры. Почти три десятка лет великая Шуша, эта колыбель азербайджанской культуры и родина корифеев нашего искусства находилась под армянской оккупацией.

Что они с ней сделали? Превратили ли они ее в цветущий край, в лучшее место на Земле? Нет. Они показали свою истинную сущность. Это сущность вандалов и варваров. Город, после освобождения, нуждается в очень серьезном восстановлении. Армяне оставили после себя обезображенные дома, где раньше жили азербайджанцы, а на протяжении 28 лет, не приведя жилье в порядок, а просто поселившись в чужих квартирах, проживали оккупанты. Они вывезли из города, планируя распилить и продать, бронзовые скульптуры Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюль-Бюля. Так мог поступить только варвар, не понимающий истинной ценности того, к чему прикасается.

Вандалы планомерно уничтожали культурное наследие Азербайджана. Да, можно подсчитать стоимость всего разрушенного ими, но все равно это будет совершенно неточная цифра. Потому что невозможно подсчитать человеческое горе, возмущение, гнев, боль и горечь от вида того, как твою Родину, твою великую культуру разрушают варвары! Вдумайтесь в один только очевидный, неоспоримый факт - за 28 лет оккупации города армянская сторона не смогла провести в Шуше ни одного мало-мальского культурного мероприятия, фестиваля.

Предел их "способностей" - пьяные танцы на Джидыр дюзю премьер-министра РА Никола Пашиняна и группы руководителей государства-агрессора. "Вершина" их морально-нравственной составляющей- хвастливые, глупые речи гражданской жены нерукопожатного Никола Воваевича. Да, Анна Акопян как-то, в привычной для себя циничной манере, посмела пригласить Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву в нашу, тогда еще находившуюся под армянской оккупацией, Шушу, чтобы послушать наш мугам. Более того, Акопян посмела озвучивать угрозы в адрес нашей страны. "Если они начнут новую войну, вероятно, появятся новые населенные пункты, где послушать мугам станет для них неосуществимой мечтой", - отметила она тогда.

Время и тут выступило в роли сурового судьи, вынесшего справедливый приговор вандалам. Великий, несравненный азербайджанский мугам прозвучал в уже освобожденной Шуше. Произошло это в рамках организованного Фондом Гейдара Алиева музыкального фестиваля "Хары Бюльбюль".На Джидыр дюзю, сама природа создала просто сказочную заставку для проведения любого музыкального фестиваля, в обрамлении величественных, зеленых гор, прозвучал мугам "Баяты-шираз" в исполнении Кенана Байрамлы. Звучала там и "Узундаря" в исполнении ансамбля кеманчистов, и "Хясрят нягмяси" в исполнении Шахрияра Иманова, и "Гачаг Наби" в исполнении Мансума Ибрагимова, и "Шушанын даглары" Хана Шушинского, и "Аразбари" Сеида Шушинского, "Гюлярям гюльсям" Бюлюбюля, и "Азербайджаным" Рашида Бейбутова.

Выведенные на большой экран архивные кадры, где наши великие корифеи исполняли эти музыкальные произведения, особо звучавшие в сказочно чистом, хрустальном, родном для каждого из нас воздухе Шуши - это то, что не описать словами. Это нечто божественное, запоминающееся всю оставшуюся жизнь. В очередной раз поразил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. В 76 лет - так двигаться по сцене, сохранять такой звонкий голос - это невероятно. Безусловно, тут тот самый момент, когда дома и стены, не только помогают, но и окрыляют, делают моложе!

В целом же, выскажу мнение, что в Азербайджане даже еще не до конца осознали, сколь великое это достижение - возвращение великой Шуши! Чтобы все это осознать, нужно время, а также частые и, как можно большего числа наших граждан, посещения Шуши. Сказочной и освобожденной, родной, близкой. Все это обязательно будет. Сейчас в городе ведутся восстановительные работы. Невероятными темпами, замечу, ведутся. Шуша возрождается. Она уже вернула себе статус колыбели нашей культуры. А в будущем, вне всякого сомнения, именно она станет самым красивым уголком не только Азербайджана, и не только всего Южного Кавказа, а вполне возможно и всего мира. Потому, что история расставила все по своим местам. И теперь весь мир видит, сколь огромная пропасть лежит между истинными владельцами, хозяевами Карабаха и теми варварами, вандалами, что почти три десятка лет топтали чужую землю.

Акпер Гасанов