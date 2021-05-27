Акции ко Дню Республики прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Атланте

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, инициативе и организации Координационного совета американских азербайджанцев и азербайджанской общины штата Юта Камрана Гараева в городах прошли акции ко Дню Республики - 28 мая.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, грузовики со светодиодными экранами, отражающими важное событие в истории нашего народа, проехали по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, в штатах Калифорния, Джорджия, в городе Атланта.