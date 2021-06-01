Пашинян все отрицает

Накануне, принимая делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу, Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся темы создания Зангезурского коридора, который свяжет западные регионы республики с Нахчыванской АР.

Армянская сторона уже начинает правильно анализировать вопросы, связанные с неизбежностью Зангезурского коридора, заметил он. Название будущего транспортного коридора уже закреплено в международной плоскости. Глава государства напомнил, что на первом этапе после войны Армения протестовала, однако в последнее время, по некоторой информации, все больше начала осознавать, что появление коридора неизбежно. Вопрос сейчас обсуждается в трехстороннем формате в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что уже есть хорошие результаты.

"Мы уже дали старт прокладке железной дороги на освобожденных территориях от Горадиза до границы с Арменией. Уверен, что в ближайшие два, может, два с половиной года, эта железная дорога будет полностью сдана в эксплуатацию. Большая часть Нахчыванской железной дороги в действии, будет построена и недостающая часть, даны все инструкции. На территории Армении должна быть построена значимая часть Зангезурского коридора. Таким образом, будет открыт новый коридор, и эта связь между Азербайджаном и Турцией станет наиболее прочной", - сказал глава государства.

Не доверять словам лидера страны ни у граждан Азербайджана, ни у кого-либо еще нет никаких оснований. Глава Азербайджана всегда, в том числе в самые трудные дни войны говорил народу только правду. И если сегодня он сообщает о наличии подвижек в ходе обсуждения вопроса, значит, так оно и есть.

Доверять словам Президента Азербайджана мы советуем и нашим соседям, которых их собственное руководство продолжает обманывать, несмотря на явные противоречия делающихся заявлений с реалиями. Более того, Никол Пашинян считает заявления руководства Азербайджана "странными".

В ходе своей предвыборной кампании, проводя встречу в Аване, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван никогда, ни официально, ни неофициально не обсуждал тему коридора через Сюник (Зангезур). По его словам, "приняты два трехсторонних заявления, в которых говорится о разблокировке коммуникаций, но в них нет ни слова о предоставлении коридора".

Говоря откровенно, нет ничего более странного, чем бесконечные попытки Пашиняна убеждать армянское общество в заведомой лжи. Ведь кто лучше него может знать о том, что вопрос коридора в Нахчыван обсуждался и продолжает обсуждаться.

Приводить выдержки из текста трехстороннего заявления от 10 ноября не будем - этот документ широко известен и легко пробивается в Интернете. Есть и другие доказательства обмана со стороны армянского премьера. Это сейчас разговоры о Зангезурском коридоре ему кажутся странными, а прежде он не отрицал очевидного. Хотя Президент Азербайджана и заметил с иронией, что ему до сих пор неизвестно, в каком углу Пашинян подписал капитуляцию Армении, тем не менее, подписываемый документ армянский премьер, видимо, все же читал. Потому что вскоре после завершения войны заявил: "Открываются дороги из Азербайджана в Нахчыван, но вместе с тем деблокируется и дорога из Еревана в Сюникскую область через Нахчыван".

То есть тогда, до назначения досрочных выборов и начала предвыборной кампании он воспринимал происходящее адекватно и не скрывал наличия в документе пункта о восстановлении транспортных коммуникаций с запада Азербайджана в автономию. Неправда и то, что вопрос не обсуждается в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров. В конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве РФ обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена. "По сути, мы обсуждаем возможность разблокировки всех коммуникаций, действовавших в советские времена", - поведал он журналистам.

Когда Мгер Григорян говорит обо ВСЕХ коммуникациях советских времен, под этим подразумеваются именно ВСЕ автомобильные и железнодорожные пути, следовавшие через территорию Армении. Без исключения. В том числе и железную дорогу через Мегри в Нахчыван, разобранную и распроданную по частям армянами за годы оккупации территорий Азербайджана. В целом были разрушены 120 километров железнодорожных путей, включая 40-километровый участок магистрали, приходящийся на армянскую территорию.

Возвращаясь к трехстороннему заявлению, напомним, что контроль за транспортным сообщением по этому маршруту возлагается на органы Пограничной службы ФСБ России. Этот момент не раз отмечался и в публикациях российских СМИ. Сегодня он привлекает внимание в свете недавнего решения правительства Армении о выделении ФСБ России земельных участков в приграничных общинах Капан, Мегри и Тех Сюникской области. В Ереване это решение обосновывают необходимостью укрепления юго-восточных границ в рамках трехстороннего соглашения, однако у многих экспертов уже возникли сомнения. Большинство связывают этот шаг с процессом разблокировки коммуникаций и обеспечением безопасности на участке будущего Зангезурского коридора.

"Это решение армянского правительства полностью укладывается в логику трехстороннего заявления и в желание сторон поскорее перевернуть страницу конфликтного прошлого и перейти к реализации практических шагов по укреплению основ вытекающего из этого документа нового миропорядка", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

На фоне последних попыток армянской стороны дестабилизировать ситуацию на государственной границе, данный шаг является очень оправданным с точки зрения обеспечения безопасности данного участка Зангезура, по которому должен пройти транспортный коридор. Согласно достигнутой договоренности, безопасность этого участка будут обеспечивать подразделения ФСБ России. Эта деятельность будет координироваться с реализацией комплекса вопросов по разблокированию путей сообщения. Непосредственно проектно-строительные работы на этом участке будет осуществлять дочка Российских железных дорог - Южно-кавказская железная дорога. "В этом смысле основным нашим партнером в реализации Зангезурского коридора, по сути, является Россия", - сказал политолог.

Комментируя неадекватный подход к вопросу Никола Пашиняна, наш собеседник отметил, что политическое руководство Армении часто не понимает сути происходящего.

"Когда азербайджанская сторона говорит о Зангезурском коридоре, она не вкладывает в это понятие агрессивное целеполагание. Мы говорим об этом коридоре только как о системе транспортных коммуникаций, связывающих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Судя по заявлению Пашиняна, армянская сторона рассматривает понятие "коридор" как захват Азербайджаном участка армянской территории. Но Азербайджан Мегри захватывать не собирается. В Армении все вопросы, связанные с использованием территорий для транзита, трактуются как захват. Это, видимо, проистекает из сущности армянского подхода к региональной проблематике", - сказал Велизаде.

Политолог считает странными заявления Пашиняна о том, что он не обсуждал с азербайджанской стороной вопрос открытия коридора. Это странно, потому что обозначенная в заявлении от 10 ноября система транспортных коммуникаций, связывающих основную территорию Азербайджана с его автономией, как раз и есть тот самый коридор. По словам азербайджанского политолога, армянская сторона до сих пор не понимает, для чего существуют транспортные коридоры и с какой целью используются.

"Тут, думаю, не стоит очень строго подходить к армянской стороне. Десятки лет не существовало никаких транспортных коридоров с участием Армении, поэтому ей трудно понять их назначение. Разговоры о коридоре Север-Юг разбились о печальные факты отсутствия необходимых средств для его реализации крупных проектов, а внешние инвесторы неохотно финансируют такого рода проекты, особенно если клиент неплатежеспособен.

Так что заявления Пашиняна больше дезориентируют армянское общество, чем проливают свет на реальную ситуацию. Президент Ильхам Алиев сказал, что Зангезурский коридор обязательно будет запущен. Думаю, что в ближайшие годы армянское общество само увидит, как действует международный транспортной коридор, и поймет, какие возможности он предоставляет в том числе и самой Армении", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева