Азербайджан дал Армении еще один шанс

Ситуация, сложившаяся в нашем регионе после победы Азербайджана в 44-дневной войне, новые реалии и отношение к ним региональных государств сегодня являются вопросами, занимающими не только Азербайджан как победителя и Армению как проигравшую сторону. Это наглядно продемонстрировали обсуждения, прошедшие 20 мая в рамках онлайн-конференции Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Азербайджан после окончания второй карабахской войны выступил с рядом важных предложений и инициатив, отвечающих интересам всех его соседей. Наша страна всегда понимала важность сотрудничества и обозначала перспективу широкого взаимодействия со всеми государствами региона как главную цель. Теперь, после освобождения Азербайджаном своих территорий в этой перспективе может найтись место и для Армении. Несмотря на все, что она натворила армянская сторона, Азербайджан готов смотреть в будущее и рассматривать Южный Кавказ как единое интегрированное пространство.

"Сейчас после завершения конфликта - нагорно-карабахский конфликт уже урегулирован в первую очередь Азербайджаном, а затем совместным Заявлением от 10 ноября прошлого года - мы должны смотреть в будущее, - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на конференции. - Несмотря на 30-летнюю оккупацию, широкомасштабные разрушения и все, что они уничтожили на освобожденных территориях, Азербайджан готов смотреть вперед, планировать свое будущее как часть единого интегрированного региона Южного Кавказа. Надеемся, что настанет время и мы в подлинном смысле слова будем говорить об активном сотрудничестве и интеграции на Южном Кавказе".

Не каждая страна, пережив оккупацию, этнические чистки и варварские разрушения своих городов, способна протянуть руку виновнику всех этих преступлений. Азербайджан это сделал, потому что живет будущим, а не прошлым. Нельзя жить ненавистью, фобиями и жаждой мести. На примере Армении можно увидеть, к чему это приводит. Но и сегодня армянская сторона не торопится принять руку Азербайджана, ломается, пытается торговаться и прибегает даже к шантажу. Хотя практически все, что предлагает Баку, отвечает интересам армянского народа. Да, реализация азербайджанских инициатив лишит куска хлеба некоторых политиков, но зато обеспечит нормальной жизнью граждан страны.

В первую очередь, речь идет о разблокировании коммуникаций. Тридцать лет Армения живет в изоляции и медленно умирает как государство. Мимо нее прошли большие возможности и вслед за ними стало уходить население. В 90-х годах жалобы армян о "блокаде" еще находили отклик на каких-то мировых площадках, от Баку и Анкары требовали немедленно открыть границы и все транспортные пути агрессору. Но из этого ничего не вышло, потому что единственное условие для разблокирования коммуникаций - прекращение оккупации - Ереваном не выполнялось. Теперь за счет решения самим Азербайджаном вопроса оккупации у Армении появилась возможность получить доступ к "кислороду", да еще за счет богатого соседа. Но она все равно упирается, пытается углядеть в инициативах Баку подвох и угрозу себе любимой. Хотя тот же Зангезурский коридор несет армянской стороне только благо и открывает ей окно в большой мир.

После открытия Зангезурского коридора появятся новые возможности для всех стран региона, говорит Президент Азербайджана. Азербайджан, по его словам, открыт для сотрудничества и планирования нашего общего будущего, потому что, хотим мы того или нет, мы соседи, должны жить бок о бок и еще раз должны научиться жить рядом. "Это нелегко. Здесь есть эмоции. В частности, вы, наверное, можете представить, какие чувства переживает азербайджанский народ, посещая освобожденные земли и видя полностью разрушенные места. Однако роль политиков заключается в отстаивании своей повестки дня и разъяснения того, что устойчивое развитие, мир и безопасность возможны только благодаря взаимодействию", - сказал глава государства, обращаясь к участникам конференции.

Примечательно, что, несмотря на все протесты и истерику на армянской стороне, Азербайджан спокойно и целенаправленно идет к осуществлению своей идеи. Началось строительство железной дороги к границам Армении, заложена автомобильная магистраль, выделены соответствующие средства. Одновременно идет усиленное дипломатическое наступление на всех фронтах, чтобы не допустить помех извне.

Противодействие армянской стороны тут совершенно непонятно. Чем может угрожать безопасности страны транзитный транспортный коридор? Наоборот, такие проекты приносят транзитеру прибыль, а если проекты азербайджанские, то вообще делают его объектом внимания и заботы. Протесты против Зангезурского коридора не имеют никаких экономических или правовых причин. Это чистой воды политика, причем неграмотная и недальновидная.

Несколько дней назад на заседании Совбеза премьер-министр РА Никол Пашинян, задавленный народными протестами, заявил, что вопрос открытия Зангезурского коридора никогда не обсуждался и не будет обсуждаться. Это ложь, потому что открытие коридора в НАР прописано в трехстороннем заявлении от 10 ноября. Этот вопрос находится на повестке и трехсторонней правительственной комиссии, созданной в январе с участием России и затормозившей работу из-за нежелания Армении выполнять свои обязательства.

Азербайджан не подходит к вопросу разблокирования коммуникаций дифференцированно и считает, что должны быть разблокированы все коммуникации, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

На протяжении практически всей войны и после нее Баку не раз обращался к соседней стране с советом переосмыслить свое поведение, сделать соответствующие выводы и подумать о будущем. Мы всегда говорили о диалоге, о необходимости заново взглянуть на происходящее и воспринимать его таким, какое оно есть, а не надуманным.

Президент Ильхам Алиев, выступая на конференции Международного центра Низами Гянджеви, четко дал понять, что если армянское общество осознанно примет сложившиеся реалии и сделает соответствующие выводы, это откроет путь для взаимодействия между двумя странами и народами. Как не сложно это воспринять сегодня, но, исходя из исторической перспективы, такое взаимодействие является неизбежностью. Для этого необходимого как минимум признать территориальную целостность друг друга, отказаться от территориальных претензий, действовать в соответствии с той повесткой, которая сегодня актуальна для нашего региона - о деблокировании путей сообщения, делимитации и демаркации госграницы. Речь также идет о гуманитарном взаимодействии, в частности интеграции в политико-правовое поле Азербайджана граждан армянской национальности.

Сегодня Азербайджан предоставил Армении исторический шанс. Армения оказалась вне региональных проектов, за бортом регионального развития. Теперь у нее появилась возможность хотя бы не упустить нынешние шансы и включиться в перспективный проект. Транзитный проект транспортных коммуникаций через Зангезурскую область дает возможность Армении интегрироваться в систему региональных транспортных отношений. Если она откажется от этого, то потеряет очень многое. Опыт взаимодействия Азербайджана и Грузии показал, что использование транспортной инфраструктуры в интересах двух государств способствовало созданию крупных мультимодальных транспортных коридоров, обеспечивающих интересы не только этих двух стран. Такая же перспектива открылась и перед Арменией. Насколько армянские политики осознают эти реалии, покажет время. Но хочется надеяться, что разум не окончательно покинул тех, кто принимает решения в Ереване.

Разблокирование коммуникаций в регионе подразумевает решение комплекса проблем, связанных как с восстановлением прежних, так и со строительством новых коммуникаций. Речь идет не только о железных дорогах, но также о транзитных магистральных автомобильных дорогах, которые бы связывали страны региона. Еще в советские годы действовала автомагистраль, связывавшая западные регионы Азербайджана с Нахчываном через Армению. Проходила она по Зангезурскому коридору. Сегодня мы говорим о восстановлении этого коридора. Недавно Президент принимал участие в закладке магистрали от Горадиза до границы с Арменией. Эта дорога должна продолжаться в сторону НАР и стать артерией для перевозки не только грузов, но и пассажиров.

Если мы говорим о разблокировании всей системы коммуникаций, то необходимо вспомнить о дороге, которая прежде связывала азербайджанские Шахбуз и Лачин. Она тоже проходила по территории Зангезура, в северной его части. Дорога пересекала Биченегский перевал, выходила через Гаракильсе (Сисиан) в Лачин и продолжалась до Ханкенди, Агдама и через Берду шла до Евлаха. Это была автомагистраль Нахчыван-Евлах. На мой взгляд, эта дорога тоже могла бы быть восстановлена, учитывая ее пропускную способность. А автономная республика получила бы возможность связаться с остальной частью Азербайджана не только по железной дороге, но и автомобильным транспортом.

Обе эти дороги должны пройти по территории Армении, поэтому важно, чтобы в Ереване поняли - если транзитные грузы будут идти по этим артериям, то страна только выиграет от этого.

Азербайджан не подходит к вопросу разблокирования коммуникаций дифференцированно. Баку считает, что должны быть разблокированы все коммуникации. В свое время действовало железнодорожное сообщение из Карса в Гюмри. При соответствующих условиях эта железная дорога тоже может быть восстановлена.

Лейла Таривердиева