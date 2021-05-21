Президент Ильхам Алиев: Предприняв после ноябрьского Заявления целый ряд шагов, мы продемонстрировали стремление к сотрудничеству

После ноябрьского Заявления мы предприняли многочисленные шаги, продемонстрировав стремление к сотрудничеству. Предприняв шаги в гуманитарной сфере, мы отправили обратно граждан Армении, остававшихся после войны в зоне конфликта, на родину.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Как отметил глава государства, после окончания войны Армения отказывается предоставить карту заминированных территорий. Это приводит к тому, что сотни людей подрываются на минах и гибнут. Разминирование занимает много времени. "Мы разрешили поставку газа из России в Армению. Но за это Азербайджан даже не поблагодарили. Мы предложили открыть Зангезурский коридор, считаю, что каким бы сложным ни был этот процесс, мы уже приступили к работе", - сказал Президент Ильхам Алиев.