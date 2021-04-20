Президент Ильхам Алиев: Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет

Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

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