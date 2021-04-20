https://news.day.az/politics/1335732.html Президент Ильхам Алиев: Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет
Президент Ильхам Алиев: Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет
Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
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