Мы обвиняем. Мы ждем. Мы требуем.

Это большая трагедия, которой можно было бы избежать. Безусловно, ответственность за гибель оператора государственного телеканала AzTV Сираджа Абишова, сотрудника государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррама Ибрагимова и зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Арифа Алиева, которые погибли при подрыве на мине во время исполнения служебных обязанностей в Кельбаджарском районе, несут лично исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, президент Армении Армен Саркисян, министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Это те, кто упорно отказывается выполнять требование официального Баку, давно уже требующего выдать карту минных полей на освобожденных от оккупации территориях нашей страны. Замечу, что только по счастливой случайности не погибли режиссер AzTV Эмин Мамедов и водитель автобуса. Они получили ранения. Имеет смысл также напомнить, что вся серьезность и важность проблемы стала понятна еще в конце ноября прошлого года, когда в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий, а российский офицер получил ранения.

Также напомню о том, что в марте, в результате взрыва мины в Агдамском районе Нагорного Карабаха погибли два человека, которые были членами одной семьи, еще трое получили ранения. А в конце апреля двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе. Миротворцы были ранены после того, как их транспортное средство подорвалось на мине...

Всего же, число погибших в результате взрыва мин на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях приближается к двум десяткам человек. Каким количеством людей еще должен пополниться этот трагический список, чтобы ведущие страны мира оказали давление на официальный Ереван, вынудив его выдать карту минных полей?! Убежден, что в первую очередь этого должна требовать Россия, являющаяся одной из подписантов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В том числе и потому, что это российские миротворцы несут службу в Нагорном Карабахе и именно они являются потенциальными новыми жертвами армянской агрессии. Которая не прекращается даже после окончания 44-дневной войны. Ибо, есть новые и новые факты смерти от мин, заложенных армянской стороной.

И очень интересно было бы послушать президента Франции Эммануэля Макрона, который давно и бесстыдно занимает однобокую, проармянскую позицию. Он регулярно чего-то требует от Азербайджана, который на протяжении почти тридцати лет был жертвой оккупации. Но он никогда и ничего не требовал от Армении, которая все те же тридцать лет была страной-оккупантом. Сейчас тот самый случай, когда молчать уже нельзя. Но, готов ли мсье Макрон пожурить "младшую сестру Франции"? Время покажет.

Ждем мы и реакции от Госдепартамента США, от президента Соединенных Штатов. Если они хотят сохранить в глазах азербайджанцев хоть толику уважения, то просто обязаны осудить Армению и заставить ее выдать карту минных полей. И никто в нашей стране не поймет, если дежурными заявлениями отделаются господа, представляющие свои страны в МГ ОБСЕ. Да и Анджею Каспшику, который так хорошо устроился, поразительно долгое время занимая должность спецпредставителя председателя ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, пора бы уже как-то "бегать между струйками". Он просто обязан жестко потребовать от РА выдачи карты минных полей.

При этом на его совести, как и на совести всех промолчавших и не судивших Армению, не добившихся от нее выдачи карты минных полей будут все те, кто уже погиб, подорвавшись на минах. И в этой связи подчеркну, что официальный Баку в пятницу подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить имеющиеся у нее карты создающих угрозу для жизни минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобожденных территориях Азербайджана.

Если бы после подачи со стороны нашего государства первой жалобы в ЕСПЧ были приняты конкретные шаги в отношении РА, то нынешних жертв, нынешних смертей азербайджанских журналистов просто не было бы. Но, они есть. И их могло быть больше. Ведь, наша страна ведет большую работу по ликвидации последствий армянской оккупации, на которую, по большому счету, мировое сообщество закрывало глаза, за почти три десятка лет не удосужившись ввести санкции против официального Еревана. Сейчас для этого настало время. Мы обвиняем. Мы ждем. Мы требуем.

Акпер Гасанов