Парламентская делегация Боснии и Герцеговины прибыла с официальным визитом в Азербайджан

8 июня с официальным визитом в Азербайджан прибыла делегация во главе с председателем Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Боснией и Герцеговиной Мазахир Эфендиев и другие официальные лица.

В рамках визита парламентская делегация Боснии и Герцеговины проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Визит завершится 10 июня.