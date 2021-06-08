Парламентская делегация Боснии и Герцеговины прибыла с официальным визитом в Азербайджан
8 июня с официальным визитом в Азербайджан прибыла делегация во главе с председателем Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Боснией и Герцеговиной Мазахир Эфендиев и другие официальные лица.
В рамках визита парламентская делегация Боснии и Герцеговины проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Визит завершится 10 июня.
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